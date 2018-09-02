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Черышев забил гол в дебютном матче после возвращения в «Валенсию»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Maria Jose Segovia
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Полузащитник сборной России Денис Черышев отметился голом в дебютном матче после возвращения в «Валенсию». Россиянин поразил ворота «Леванта» и сократил отставание своей команды в счете.

Черышев вышел в стартовом составе «Валенсии», уточняет «Газета.ру». Матч неудачно начался для «летучих мышей». Они пропустили уже на 13-й минуте благодаря точному удару Рохера Марти. Спустя три минуты Черышев восстановил статус-кво.

Тем не менее «Леванте» ушел на перерыв, ведя в счете. На 33-й минуте Рохер Марти оформил дубль. На момент написания заметки в матче завершился первый тайм.

Денис Черышев успешно выступил на чемпионате мира, прошедшем летом 2018 года в России. Полузащитник в пяти матчах забил четыре мяча. В это трансферное окно «Валенсия» арендовала Черышева у «Вильярреала». Россиянин уже выступал за «летучих мышей». В 2016 году он провел в составе «Валенсии» восемь матчей и отметился тремя голами.

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