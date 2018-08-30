Защитник «Рубина» заменит в сборной России травмированного Кутепова

Тренерский штаб сборной России вызвал в расположение команды защитника «Рубина» Егора Сорокина. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Сорокин заменит в национальной команде защитника московского «Спартака» Илью Кутепова, получившего травму. Врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил, что накануне Кутепов почувствовал боли в ранее травмированной области, и медицинская служба столичной команды решила отправить его на дополнительное обследование.

«Со своей стороны желаем Илье скорейшего выздоровления и возвращения в состав национальной команды», — приводит слова Безуглова пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Стоит отметить, что 22-летний защитник «Рубина» впервые вызван в состав сборной России.

27 августа РФС опубликовал заявку национальной команды на матчи со сборными Турции и Чехии. В состав сборной вошли 25 футболистов. Матч с турецкой командой в рамках Лиги Наций УЕФА пройдет 7 сентября в Трабзоне. Товарищеская встреча с чехами состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.