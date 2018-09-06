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Черчесов рассказал об ожиданиях от матча Турция — Россия в Лиге наций

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Сборную России ждет непростой матч против сборной Турции в рамках Лиги наций УЕФА. Об этом в четверг, 6 сентября, заявил главный тренер российской команды Станислав Черчесов.

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Он отметил, что турецкая сборная «всегда играет с большой самоотдачей», тем более она будет выступать перед своими болельщиками.

Черчесов подчеркнул, что многие турецкие футболисты выступают в зарубежных чемпионатах, а сборную тренирует опытный тренер Мирча Луческу.

«Мы не знаем, кто у них будет играть, но для нас важнее не то, кто именно выйдет на поле, а в какую систему они будут играть. Надеюсь, мы сможем правильно сыграть против команды Турции», — приводит «РИА Новости» слова Черчесова.

Матч между сборными Турции и России пройдет в пятницу, 7 сентября, в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш».

Лига наций — новый турнир, проводящийся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Он призван заменить товарищеские матчи. Сборные распределены на четыре лиги — от А (самой сильной) до D (самой слабой). Лиги делятся на группы по три команды. Сборная России выступает в лиге B в группе с командами Швеции и Турции. Победитель тройки перейдет в лигу A. Последняя команда пойдет на понижение класса в лигу С.

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