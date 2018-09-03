Футболисты сборной РФ поздравили Черчесова с 55-летием «усами надежды»

Игроки сборной России по футболу поздравили главного тренера команды Станислава Черчесова с днем рождения, выйдя на тренировку с приклеенными «усами надежды» и в футболках с изображением наставника в скафандре космонавта.

Спортсмены преподнесли Черчесову в качестве подарка именную футболку с цифрами 55 на спине. Черчесов отметил эту дату в минувшее воскресенье, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне президент России Владимир Путин поздравил с 55-летним юбилеем главного тренера сборной страны по футболу Станислава Черчесова.

Тренировка прошла в рамках подготовки к матчу Лиги наций против команды Турции. Встреча состоится 7 сентября. Все члены российской национальной команды занимаются в общей группе.

На занятии в этот раз в качестве одного из тренеров присутствовал и экс-защитник команды Сергей Игнашевич, сообщает телеканал «360».

Ранее в понедельник стало известно, что Черчесов не вошел в окончательный список претендентов на звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).