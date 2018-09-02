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Путин поздравил Черчесова с 55-летием

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин поздравил главного тренера сборной страны по футболу Станислава Черчесова с 55-летним юбилеем. Поздравительную телеграмму главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

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«Вы посвятили себя футболу — спорту номер один, проявили себя как талантливый игрок, надежный вратарь национальной сборной. И конечно, Вас знают и ценят как замечательного тренера и наставника», — говорится в послании.

Путин отметил, что Черчесов сделал многое для подготовки и достойного выступления российской сборной на чемпионате мира 2018 года, но обратил внимание, что у команды еще впереди важные старты и новые вызовы. «Уверен, что под Вашим руководством сборная России продолжит развиваться, добиваться успехов и радовать миллионы преданных болельщиков», — подчеркнул президент.

ЧМ-2018 прошел в России с 14 июня по 15 июля, матчи чемпионата принимали 11 городов страны. Российская сборная прошла в четвертьфинал мирового первенства, но уступила сборной Хорватии в матче за выход в полуфинал, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, как передает «Спорт-Экспресс», с днем рождения Черчесова поздравила и посол чемпионата мира – 2018 Виктория Лопырева.

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