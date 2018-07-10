Икона Стас

Домашний чемпионат мира стал моментом истины не только для сборной России, но и для ее главного тренера Станислава Черчесова. Переживший за свою карьеру немало взлетов и падений 54-летний специалист в августе 2016 года пошел на самый рисковый шаг в своей жизни, приняв управление национальной командой. На протяжении всего цикла он подвергался жесткой критике за неудачи в товарищеских матчах, ранний вылет из Кубка конфедераций и неоднозначные кадровые решения. Однако первый с советских времен выход сборной России из группы на чемпионате мира заставил скептиков замолчать. А сенсационная победа над Испанией в 1/8 финала (1:1, по пенальти 4:3) и достойная игра в четвертьфинале с Хорватией (2:2, по пенальти 3:4) и вовсе сделали Станислава Черчесова кумиром болельщиков.

Сегодня настоящим профессионалом своего дела Станислава Черчесова признают даже те, кто раньше жестко критиковал его, заявил «Известиям» бывший вице-президент грозненского «Терека», экс-министр спорта Чеченской Республики Хайдар Алханов.

— Я еще два года назад говорил, что по своим качествам Станислав Саламович идеально подходит для сборной России, поэтому позитивно воспринял его назначение, — сказал он. — Черчесов отлично чувствует игру, налаживает микроклимат в команде и старается выжимать максимум из каждого игрока. В период нашей совместной работы в «Тереке» Стас любил повторять фразу: «Футболист должен быть спортсменом». Имелось в виду, что футболист должен фанатично относиться к игре и «грызть землю» ради результата. И со стороны я вижу, что Черчесов привил это сборной, как раньше прививал футболистам «Терека».

Летом 2016 года после провала на чемпионате Европы во Франции Леонид Слуцкий отказался продлевать контракт с Российским футбольным союзом (РФС) и покинул пост главного тренера сборной. Лучший на тот момент отечественный специалист не смог преодолеть казавшуюся недостижимой планку выхода в плей-офф крупного турнира. В связи с этим футбольная общественность долго спорила, кто же займет эту «расстрельную должность» накануне домашнего чемпионата мира.

Президент РФС Виталий Мутко не скрывал, что вел переговоры с четырьмя кандидатами — помимо Станислава Черчесова, в их число входили Курбан Бердыев, Сергей Семак и Александр Бородюк. Фаворитом считался Курбан Бердыев, незадолго до этого добившийся фантастического результата — серебра чемпионата России — с не самым обеспеченным и находившимся в долгах «Ростовом». Причем до последнего тура донской клуб сохранял шансы на золото. Однако на тот момент туркменский специалист уже вел переговоры со «Спартаком». Когда вариант с его переходом в стан красно-белых сорвался, РФС уже заключил двухлетний контракт со Станиславом Черчесовым.

— Достаточно долго над Станиславом висела тень Бердыева, — заявил «Известиям» Анатолий Бышовец, тренировавший Черчесова в сборных СССР, СНГ и России. — Особенно в первый год, когда национальная команда не очень удачно выступала в контрольных матчах, а Курбан Бекиевич с «Ростовом» играл в Лиге чемпионов. Многие сравнивали их работу, а кто-то из коллег даже агитировал за Бердыева. Но Черчесов не паниковал, проводил широкую ротацию состава в сборной, искал оптимальные сочетания. Стрессоустойчивость и последовательность вообще одни из главных черт характера Стаса. Он не прогибается под обстоятельства, гнет свою линию даже в период локальных неудач, поскольку смотрит на вещи системно и работает на перспективу. Черчесов сделал себя сам как вратарь, а теперь пришел к успеху как тренер, пройдя через самое настоящее пекло.

При этом накануне назначения в сборную Станислав Черчесов выиграл с варшавской «Легией» чемпионат и Кубок Польши. Это был первый за долгое время успех российского специалиста за рубежом.

— Черчесов проделал отличную работу в «Легии», — сказал «Известиям» бывший вратарь «Спартака» и сборной Польши Войцех Ковалевски. — Он принял команду в ходе сезона, после серии неудач. И сумел выправить ситуацию, догнать и перегнать лидеров, заставить своих футболистов поверить в возможность успеха. Конечный результат в виде двух титулов видели все.

Перед стартом чемпионата мира у Станислава Черчесова был один из самых низких процентов побед среди всех тренеров сборной. До встречи с командой Саудовской Аравией (5:0) россиянами было проиграно девять игр из 20. Среди них — многочисленные контрольные матчи и домашний Кубок конфедераций – 2017, на котором наша сборная даже не вышла из группы.

— С первого дня работы под руководством Черчесова мы верили в успех, — заявил «Известиям» полузащитник сборной России Александр Ерохин. — Даже несмотря на неудачи в контрольных играх. Верили в его слова, в его требования и методы работы. Было понимание — если будем четко выполнять рекомендации и установки тренерского штаба, то успех придет. Теперь мы видим, что всё делалось правильно.

На домашнем мировом первенстве сборная России уже после двух игр — с Саудовской Аравией и Египтом (3:1) — обеспечила себе место в плей-офф, что уже само по себе стало успехом. Обе победы, как и последующий триумф в матче с командой Испании, связывали с колоссальной самоотдачей футболистов, правильно выбранной штабом тактикой и внимательным изучением сильных и слабых сторон соперников.

— Черчесов сумел сплотить команду, объединить ее во имя одной цели — победы в каждом матче, — заявил «Известиям» защитник сборной России Илья Кутепов. — Это человек, который хочет побеждать всегда и везде. Этого же он требует от футболистов. Своим настроем он заряжает команду. Результат вы видите сами — посмотрите, как мы бились во всех матчах. Без этого не было бы такого успеха.

Контракт Станислава Черчесова с РФС заканчивается в августе. Как сообщил «Известиям» источник в Доме футбола на Таганке, специалисту уже готовы предложить новый договор. Среди лиц, принимающих решения, сейчас идут дискуссии о его сроке — до конца финального турнира чемпионата Европы-2020 или до окончания следующего чемпионата мира, который пройдет в 2022 году в Катаре. Однако в активную фазу переговоров стороны пока не вступили.

— Мы давно знакомы с Черчесовым. Я за ним слежу и знаю, какое давление оказывалось на него перед турниром, — рассказал «Известиям» легендарный швейцарский голкипер Паскаль Цубербюлер. — Рад и горд, что Стани (прозвище Черчесова в Германии и Австрии. — «Известия») показал всем свой характер и ответил на критику лучшим способом — результатом. Перед ним стояла очень трудная задача подготовить сборную к домашнему мундиалю, и он с ней справился.

Станислав Черчесов является 12-м главным тренером в истории сборной России. До него в плей-офф крупного международного турнира нашу команду выводил лишь Гус Хиддинк: под началом голландского специалиста россияне выступили в полуфинале чемпионата Европы – 2008.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter