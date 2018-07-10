«Мы были в шаге от полуфинала»

Сборная России продолжает принимать поздравления с удачным выступлением на домашнем чемпионате мира и благодарности от болельщиков за подаренную им радость. Подопечные Станислава Черчесова стали легендами российского футбола даже после поражения в четвертьфинале. Встреча со сборной Хорватии оказалась одной из лучших игр нашей команды на мундиале. Матч завершился вничью в основное и дополнительное время, а в серии послематчевых пенальти немного удачливее оказались гости. Но сочинский стадион «Фишт» провожал наших футболистов бурными аплодисментами.

За шесть дней до этого Россия одержала сенсационную победу над Испанией. Один из послематчевых 11-метровых в ворота Давида Де Хеа реализовал полузащитник Александр Головин. Чемпион России-2016 в составе ЦСКА стал одним из лидеров сборной на нынешнем турнире. Своим голом и двумя голевыми передачами в матче открытия мундиаля против команды Саудовской Аравии (5:0) Александр Головин положил начало победному шествию россиян. По версии авторитетного футбольного издания FourFourTwo, 22-летний хавбек оказался в тройке главных открытий чемпионата мира, уступив лишь мексиканцу Ирвину Лосано и японцу Такаси Инуи.

головин Александр Головин (Россия) забивает мяч в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Испании и России Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Теперь на счету российского полузащитника, помимо золота юношеского чемпионата Европы-2013 для игроков не старше 17 лет, серебра Евро-2015 для 19-летних, участия в чемпионате Европы-2016 и Кубке конфедераций-2017, еще и успешный турнир в составе национальной сборной. Еще до старта нынешнего ЧМ в интересе к молодому футболисту открыто признавался туринский «Ювентус», а сейчас о его переходе в лондонский «Челси» СМИ говорят уже как о свершившемся факте.

В интервью «Известиям» Александр Головин прокомментировал игру с командой Хорватии, оценил выступление сборной России на чемпионате мира и поддержал Федора Смолова и Марио Фернандеса, не забивших пенальти в четвертьфинале.

— Какие эмоции перевешивают после матча с Хорватией: позитив от успешного выступления на чемпионате мира или все-таки досада из-за проигранной серии пенальти?

— Понятно, что все расстроены. Все мы сожалеем, что не удалось победить Хорватию. Тут даже говорить не о чем. Очень большое разочарование от этого результата у всей команды.

— Помимо изменения схемы игры план на четвертьфинал отличался от того, что тренеры требовали от вас в матче со сборной Испании?

— Ничем не отличался. Надо было выходить на поле и играть на победу. Таков был наш план. Но не получилось. Мы, так же как и в предыдущих матчах, настраивались на борьбу и бились изо всех сил. Считаю, что отдали этой игре всё, что можно.

головин Александр Головин (Россия), Сергей Игнашевич (Россия), главный тренер сборной России Станислав Черчесов, Андрей Семенов (Россия), Федор Кудряшов (Россия) радуются победе в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Вас чем-то удивила сборная Хорватии и ее лидеры во главе с Лука Модричем, Иваном Ракитичем и Иваном Перишичем?

— Мы готовились к тому, что у них очень сильная линия полузащиты — особенно центр поля. Все игроки хорватской сборной хорошо проявили себя в матче с нами. В середине поля они действовали очень здорово.

— За счет чего команда весь турнир сохраняла хорошую физическую форму?

— Это — работа всего нашего тренерского штаба. Спасибо им всем за это: и главному тренеру, и его помощникам, и тренерам по физподготовке. Только за счет этого мы добились очень многого. Функционально весь турнир команда была отлично готова к каждой игре. Тот факт, что мы выдержали два матча подряд по 120 минут против таких сильных соперников, как Испания и Хорватия, говорит о многом.

— Каково было состояние Федора Смолова после четвертьфинала? Ему было тяжело пережить незабитый пенальти?

— Тяжело всем. Тут не надо вешать на кого-то груз ответственности и говорить, что кто-то виноват, а кто-то нет. Проиграла команда или выиграла — нужно достойно относиться к любому результату.

головин Фото: TASS/Zuma/Xu Zijian

— Вы не первый год играете в ЦСКА с Марио Фернандесом. В клубе он почти никогда не бьет пенальти. Почему в этот раз пошел к точке?

— Не знаю. Надо у него спросить. Он решился исполнить 11-метровый. Подошел, пробил, не получилось. Но ничего страшного — каждый может неудачно исполнить пенальти.

— В целом вы довольны игрой на чемпионате мира?

— Понятно, что на этом турнире мы хорошо выступили. Но есть досада. Мы были в шаге от полуфинала. Поэтому сейчас все расстроены. Слишком близка была эта цель. Но я считаю, что пенальти — это лотерея. Так что мы можем с достоинством смотреть в глаза всем. Возможно, когда эмоции улягутся, буду вспоминать позитивные моменты турнира, а не это обидное поражение. И хочется поблагодарить наших болельщиков, которые во всех матчах отлично нас поддерживали. Я никогда этого не забуду. Благодаря этой поддержке мы сумели добиться такого результата.

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