Черчесов не вошел в тройку претендентов на звание тренера года по версии ФИФА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вошел в окончательный список претендентов на звание лучшего тренера года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщает «Газета.Ру», на награду претендуют главный тренер сборной Хорватии Златко Далич, главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и бывший наставник испанского «Реала» Зинедин Зидан.

В июле сообщалось, что ФИФА номинировала Черчесова на звание лучшего тренера года в числе 10 других кандидатов.

Сборная России на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам. Это лучший результат команды за всю историю выступления на турнире.