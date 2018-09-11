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Крупный бизнес готов поддержать сотрудников предпенсионного возраста

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Представители крупного бизнеса согласились с инициативой о введении дополнительных программ поддержки работников и клиентов предпенсионного возраста, заявил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

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Выступая на заседании «Единой России» по изменениям в пенсионное законодательство, секретарь генсовета партии рассказал, что по вопросу поддержки людей старшего возраста были проведены консультаций с крупнейшими работодателями страны. Так, о своих мерах поддержки уже заявили торговые сети X5 Retail Group, «Газпром», «Роснефть», Сбербанк, Росатом, РЖД, пишет ТАСС.

7 сентября сообщалось, что генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров поручил профильным подразделениям компании подготовить предложения по совершенствованию корпоративной пенсионной системы. Он также отметил, что считает важным инициативу по закреплению на законодательном уровне практики сохранения в коллективе работников старшего возраста.

В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривал повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. Сейчас это 60 и 55 лет соответственно.

За счет данных мер власти смогут увеличивать пенсии в среднем на 1 тыс. рублей в месяц, что составляет 12 тыс. рублей в среднегодовом исчислении. В июле Госдума рассмотрела документ в первом чтении. Ко второму, которое состоится осенью, депутаты подготовят поправки. Их сбор должен завершиться 24 сентября.

29 августа президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объяснил свою позицию по поводу пенсионных изменений. Он призвал смягчить поправки, предложенные кабмином. Речь идет о сокращении сроков выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, а также установлении льгот для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам. 6 сентября глава государства внес на рассмотрение в Госдуму поправки к законопроекту.

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