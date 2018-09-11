Минфин не поддержал снижение страховых взносов за предпенсионеров

Предложение бизнеса стимулировать работодателей к приему людей предпенсионного возраста посредством льгот по страховым взносам не поддержал Минфин. Об этом рассказал «Известиям» в кулуарах Московского финансового форума замминистра финансов Антон Котяков. По его словам, планируется использовать альтернативные инструменты, призванные мотивировать руководителей компаний работать с возрастными сотрудниками. В частности, речь идет об уголовной ответственности и штрафах.

Минфин не поддерживает сокращение страховых взносов за сотрудников предпенсионного возраста, так как это может спровоцировать появление системы перекрестного финансирования между населением разных возрастов (когда одни граждане платят за других), пояснил позицию ведомства Антон Котяков. Он отметил, что планирующихся на данный момент мер по защите возрастных граждан достаточно. В частности, введения уголовной ответственности и штрафов. Антон Котяков уверен, что работодатели будут соблюдать этот закон так же, как сейчас следуют правилам по неувольнению беременных.

С идеей ввести льготы по страховым взносам за возрастных сотрудников выступали бизнес-ассоциации. Они рассматривали такую меру в качестве альтернативы инициативе правительства о введении уголовной ответственности. Глава РСПП Александр Шохин предлагал снизить ставку в 1,5–2 раза. Сейчас работодатели платят 30% от зарплаты сотрудника во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования). По мнению бизнеса, снижение ставки взносов, наоборот, стимулировало бы работодателей брать на работу сотрудников предпенсионного возраста.

По данным Росстата, численность занятых в России на конец 2017 года составляла 37,1 млн среди мужчин и 35 млн среди женщин. Доля занятых лиц в возрасте 60–72 лет среди мужчин и 55–59 лет среди женщин составляет 5,4 и 9% соответственно. Предпенсионным будет считаться возраст за пять лет до выхода на заслуженный отдых, следовательно, 60 лет для мужчин и 55 — для женщин.

Наиболее действенной мерой стимулирования компаний работать с людьми «серебряного возраста» могут быть налоговые послабления, например, пропорционально доле предпенсионеров в общей численности сотрудников предприятия, считает директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. Другой, менее эффективной альтернативой, по ее мнению, могут стать льготы по кредитованию, также привязанные к возрастной структуре штата компаний.

Нейтральной мерой может стать обязательство компаний нанимать молодых сотрудников взамен увольнения возрастных, полагает доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Такая система, по ее словам, успешно реализуется в западных странах, также практикующих санкции за необоснованное увольнение предпенсионеров.

В пресс-службах Минтруда и Минэкономразвития не ответили на вопросы «Известий» о проработке дополнительных предложений по стимулированию бизнеса к сохранению на рабочих местах граждан в возрасте.

Поэтапное повышение пенсионного возраста предполагается со следующего года до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. В правительстве необходимость этой меры объясняют демографическим кризисом 1990-х годов, из-за которого на рынок труда сейчас выходит меньше людей, чем на пенсию. Предполагается, что повышение возраста выхода на отдых позволит индексировать выплаты пенсионерам темпами выше инфляции.