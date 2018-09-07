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Матвиенко оценила предложения Путина по изменению пенсионной системы

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Фото: Пресс-служба Совета Федерации
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Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко считает, что предложенные президентом России Владимиром Путиным меры социальной защиты людей пенсионного и предпенсионного возраста смягчают переходный период, делая его не таким болезненным.

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«Я считаю крайне важным, что предпенсионным возрастом будут считаться пять лет до выхода на пенсию. Президент предложил внести изменения в законодательство, усилить административную и уголовную ответственность для работодателей: они не имеют права за пять лет до пенсии никого уволить, если только нет очень серьезных причин», — заявила Матвиенко в интервью «Известиям».

Председатель Совета Федерации также отметила особое внимание главы государства по отношению к представителям коренных малочисленных народов Севера и жителям сельской местности.

«Представители коренных малочисленных народов Севера были крайне озабочены предстоящими изменениями. Президент эту озабоченность услышал. Высказывали недовольство жители села — трактористы, доярки. С 1 января уже следующего года пенсионерам, проживающим в сельской местности, имеющим стаж не менее 30 лет, начнут выплачивать 25-процентную надбавку к страховой пенсии», — рассказала Матвиенко.

Кроме того, она оценила формат прямого обращения российского лидера к народу.

«Честно говоря, он мог уйти от этой темы. Есть правительство, есть министры, есть парламент, но стиль работы нашего президента: что бы ни происходило внутри страны, во внешней политике, он всегда лично берет ответственность на себя. Это важно для людей, думаю, они это ценят. Такой разговор с народом — это человечная тональность, язык простой и понятный каждому», — поделилась председатель Совета Федерации.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Люди поймут необходимость изменения пенсионной системы»

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