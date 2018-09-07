Глава Сбербанка Герман Греф объяснил необходимость пенсионных изменений тем, что это поможет обеспечить долгосрочную стабильность российской экономики и социальной сферы. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу «Россия-1» 7 сентября.

«Эта мера направлена на долгосрочное и стабильное повышение жизненного уровня пенсионеров. Те, кто понимают, что долгосрочная стабильность экономики страны, ее социальной сферы превыше политических интересов, не могут занимать иную позицию, кроме как позицию поддержки», — приводит его слова ТАСС.

Законопроект о внесении изменений в пенсионную систему был предложен правительством в июне, а в июле прошел первое чтение в Госдуме. Документ, в частности, предусматривает, увеличение пенсионного возраста для мужчин на пять лет (до 65) и на восемь (до 63) — для женщин.

При этом 29 августа президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором призвал смягчить предложенный законопроект. В частности, глава государства счел целесообразным увеличение возраста выхода на пенсию для женщин не на восемь, а на пять лет.

Российский лидер также отметил, что правительство страны рассматривало и другие варианты изменений пенсионной системы, однако альтернативные сценарии не решают проблему и в лучшем случае «просто латают дыры» При этом меры принимать необходимо уже сейчас, поскольку чем позже будут вноситься пенсионные изменения, тем жестче они будут, отметил Путин.

6 сентября в Госдуму было внесено несколько пакетов поправок к пенсионному законопроекту.