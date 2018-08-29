В Кремле переадресовали в правительство вопрос о средствах на предложения Путина по пенсиям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос журналистов, откуда возьмутся 5 млрд рублей на реализацию предложений Владимира Путина по пенсиям.

«Это вопрос правительства. Но Силуанов же сам ответил на ваш вопрос», — сказал Песков.

Он посоветовал внимательнее прочитать то, что сказал глава Министерства финансов.

В среду, 29 августа, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что реализация предложений президента по изменениям в пенсионное законодательство потребует дополнительные 500 млрд рублей в течение шести лет.

Путин в среду выступил с обращением по поводу пенсий, он, в частности, предложил смягчить изменения для женщин, повысив пенсионный возраст до 60 лет, а не до 63, как предлагалось правительством ранее.