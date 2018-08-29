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В Госсовете Татарстана отметили открытость обращения Путина к народу

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Фото: tatarstan.er.ru
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Председатель комитета по социальной политике Государственного совета Республики Татарстан Светлана Захарова прокомментировала порталу iz.ru обращение президента России Владимира Путина к россиянам об изменениях пенсионного законодательства.

«Из того, что нужно выделить в первую очередь, это, конечно, уменьшение пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Потому что мы видели во время рабочих встреч с населением в муниципальных образованиях, что женщин это очень беспокоит», — заключила она.

«Основная задача — обеспечить устойчивость»
Главные тезисы телеобращения Владимира Путина по пенсионному вопросу

По мнению Захаровой, многодетные мамы имеют право выйти на пенсию раньше, она предположила, что предложенный президентом пониженный возраст для этой категории россиянок даст демографический эффект.

Кроме того, Захарова поддержала предложение президента о прибавке 25% пенсии сельчанам и переобучение людей предпенсионного возраста.

«Но главное, что президент, возможно, впервые обратился к народу так открыто. И это говорит о том, что он сопереживает, относится с уважением к населению», — подчеркнула она.

О главных тезисах телеобращения лидера страны корреспонденты портала iz.ru поговорили с экспертами и представителями законодательных органов.

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