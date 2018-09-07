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РЖД усовершенствует корпоративную пенсионную систему

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров поручил профильным подразделениям компании подготовить предложения по совершенствованию корпоративной пенсионной системы.

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«Считаю, что решения, которые мы в ближайшее время примем, позволят нашим работникам с еще большей уверенностью смотреть в будущее», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Менеджмент РЖД займется проработкой данного вопроса совместно с Российским профсоюзом железнодорожников и негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние».

По словам Белозерова, изменения пенсионного законодательства не коснутся почти 313 тыс. работников компании, так как они трудятся во вредных условиях. Нововведения данную категорию не затронут. Гендиректор также считает важным инициативу по закреплению на законодательном уровне практики сохранения в коллективе работников старшего возраста. Он отметил: в РЖД активно используется наставничество и механизм передачи опыта от старшего поколения младшему.

В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривал повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. Сейчас это 60 и 55 лет соответственно.

За счет данных мер власти смогут увеличивать пенсии в среднем на 1 тыс. рублей в месяц, что составляет 12 тыс. рублей в среднегодовом исчислении. В июле Госдума рассмотрела документ в первом чтении. Ко второму, которое состоится осенью, депутаты подготовят поправки. Их сбор должен завершиться 24 сентября.

29 августа Путин выступил с обращением к россиянам и объяснил свою позицию по поводу пенсионных изменений. Президент призвал смягчить поправки, предложенные кабмином. Речь идет о сокращении сроков выхода женщин на пенсию с 63 до 60 лет, а также установлении льгот для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам.

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