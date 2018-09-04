Разговорный жанр: пранкеры освоились в международной политике

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров несколько лет назад разыгрывали по телефону Виталия Милонова, представляясь «Сережей по объявлению» о знакомстве. Сегодня же они обнародовали розыгрыш, в котором взяли на вооружение образ президента Украины Петра Порошенко. Пранкеры не первый раз дозваниваются до высокопоставленных иностранных политиков и проливают свет на мотивы их действий. Подробнее — в материале портала iz.ru.

Проверка на прочность

В пятницу, 31 августа, в центре Донецка при взрыве погиб 42-летний глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. Местные власти квалифицировали произошедшее как теракт, их позицию поддержал МИД России. Российские власти заподозрили в причастности к убийству главы ДНР украинские власти, а в Киеве — Москву.

На волне ожесточенных споров пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, устроили очередной телефонный «розыгрыш» — правда, назвать его таковым в контексте трагических событий сложно. Тем более что в конечном счете подставной разговор между «президентом Украины Петром Порошенко» и министром обороны той же страны Степаном Полтораком был призван раскрыть истинную реакцию Киева на произошедшее в Донецке.

Пранкеры позвонили главе Минобороны ночью. По легенде, в этот момент украинский лидер находился на борту самолета, следовавшего из Вашингтона в Киев — недавно Порошенко и правда приезжал в США, чтобы встретиться со спецпредставителем Госдепа по Украине Куртом Волкером.

Для пранка Вован и Лексус нарезали фразы из других телефонных разговоров с участием украинского президента, которые легли в канву предполагаемой беседы о событиях в Донецке. Некоторые из них в ходе беседы повторяются по несколько раз. Резко меняющаяся интонация и повторы, судя по ходу беседы, не вызвали подозрений у Полторака.

пранк Министр обороны Украины Степан Полторак Фото: РИА Новости/Стрингер

«Порошенко» говорит ему, что ситуация в ДНР неконтролируемая.

— Вам не нравится, пишите заявление и идите на***, — резко перейдя на крик говорит подставной президент. Министр обороны раз за разом спокойно повторяет, что не знает, о чем идет речь. В том числе речь заходит о якобы бегущих с территории Донбасса украинских военнослужащих — ответ у Полтора на это один. «Президент» в свою очередь несколько раз срывается на крик, допуская грубые выражения.

— Если вы говорите о том, что произошло (убийстве Захарченко — прим. iz.ru), я говорил со всеми... Я не знаю, о чем вы говорите, — в какой-то момент прерывает поток министр обороны Украины. Впоследствии трубку якобы передают адъютанту президента, который высказывает предположение, что «Порошенко» взвинчен после разговора с Волкером.

— Американцы, видимо, попросили принять решение относительно вашей персоны, — на это Степан Полторак отвечает, что готов к заявлению об обстановке. При этом он подчеркивает:

— Если он вообще в состоянии слушать.... Если речь идет о Донецке, никакого отношения я к Донецку не имею.

С одной стороны, в ходе разговора министр обороны отмечает, что никогда не слышал, чтобы украинский лидер «так разговаривал», а с другой стороны, очевидно не выдает удивление.

Шутки над соседями

Пранки Вована и Лексуса начинались безобидно. Их жертвами чаще всего звезды шоу-бизнеса, в том числе Тимати, Анастасия Волочкова, Яна Рудковская и многие другие. Даже когда в их выборку попадали политики, разговоры имели провокационно-шутливый характер: депутата Виталия Милонова допрашивали касательно гей-баров, а Наталье Поклонской предлагали устроить воспитательную беседу с участниками телешоу «Дом-2».

Со временем пранкеры взяли планку выше — в числе их жертв оказались иностранные политики, в том числе первые лица. Темы в соответствии с героями стали серьезнее. Излюбленный объект пранков Вована и Лексуса — украинские чиновники. В июле они разыграли главу Службы безопасности страны Василия Грицака после инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко, призванной якобы нейтрализовать организованное Москвой покушение на него. Пранкеры выдали себя за Бабченко и заявили от его лица об избиении в центре Киева. «Журналист» рассказывал Грицаку, что он смотрел в баре Киева матч чемпионата мира по футболу между Россией и Испанией, когда на него напали злоумышленники.

Глава СБУ пообещал отправить на место дежурную группу. Странность заключалась в том, что он называл Бабченко не Аркадием, а Константином. СМИ предположили, что это может быть его псевдоним в Службе безопасности. По словам Владимира Кузнецова, пранк был призван «развести» в ответ Грицака, устроившего инсценировку убийства — чтобы было неповадно.

пранк Журналист Аркадий Бабченко Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Вести переговоры от имени президента Украины — привычное дело для Вована и Лексуса. Летом от имени главы его администрации они сообщили депутату Европарламента Ребекке Хармс о подготовке законопроекта о правах представителей ЛГБТ-сообщества и поддержке проведения гей-парада. Евродепутат обрадовалась известию.

— Увы, реальный Порошенко испугался так скоро вступить в толерантные европейские ряды, — ехидно отмечал Кузнецов. — [Мы] всеми силами хотели подтолкнуть президента Украины к его европейской мечте.

С Порошенко у них особые отношения. В канун 2018 года под видом генсека НАТО Йенса Столтенберга пранкеры поздравили его с Новым годом. Украинский лидер был приятно удивлен такой честью, пока подставной Столтенберг не выдал фразу: «Надеюсь, вы не будете пить много водки и горилки этой новогодней ночью!» Этот прием Порошенко уже был знаком. Незадолго до этого пранкеры вели с ним беседу от лица премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили о перспективе выдачи Михаила Саакашвили. Порошенко попросили этого не делать — мол, Грузии он не нужен, «мы же договаривались». Разговор «Квирикашвили» закончил фразой:

— Миша сказал, что вы слишком много пьете боярышника с горилкой.

После этого украинский президент распознал пранк и бросил трубку.

На уловку российских пранкеров попадался и Саакашвили, принявший их за сотрудников администрации Порошенко.

— Я ему тут написал, кстати: ты, говорю, наверное, забыл, кто я такой! У меня много энергии, много связей, большое имя, — угрожал экс-губернатор Одесской области, требуя вернуть ему украинское гражданство.

Принесли ссор в избу

Розыгрыши Кузнецова и Столярова приводили к конфликтам на дипломатическом уровне. Так, пресс-секретарь украинского лидера обвинил внешнеполитическое ведомство Киргизии в том, что оно якобы содействовало пранкерам. Тогда они позвонили Порошенко от лица главы Киргизии Алмазбека Атамбаева. В администрации украинского лидера МИД республики обвинили в предоставлении контактов для розыгрыша, а Кузнецова — в работе на российские спецслужбы.

пранк Президент Украины Петр Порошенко Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак

В феврале 2016 года пранкеры в очередной раз взяли на вооружение образ Порошенко и премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Они провели переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Тогда Москва и Анкара разорвали отношения после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским бомбардировщиком Су-24. От лица украинских политиков Кузнецов и Столяров предложили турецкому президенту координировать действия против Москвы. Эрдоган согласился, подчеркнув, что сделает это «с удовольствием». Пранкеры также выразили готовность наградить пилота, сбившего бомбардировщик, однако турецкий лидер счел это излишним.

Представители его администрации впоследствии заявили, что опубликованная запись — фейк. Однако официального опровержения так и не последовало. Летом 2016 года Анкара принесла Москве извинения за события с бомбардировщиком.

Примерили новый образ

Со сменой руководящей верхушки в Армении у Вована и Лексуса появился новый образ — премьер-министр республики Никол Пашинян. Пранкеры уже трижды вели беседы от его лица. Главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера уговорили приехать на шашлыки в Ереван, а генсека ОБСЕ Томаса Гремингера вывели на честную позицию по делу главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, который обвиняется в госизмене: Гремингер заявил, что международное сообщество хорошо воспримет снятие с него обвинений.

Имя Пашиняна они использовали и в ходе розыгрыша теперь уже бывшего главы британского МИДа Бориса Джонсона. Представившись премьер-министром Армении, они расспросили его о деле Скрипалей (в марте британского шпиона, экс-полковника ГРУ и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом в Солсбери. — Прим. iz.ru). Тогда дипломат заявил, что «почти на 100%» уверен, что к инциденту причастна Москва. То же Джонсон заявлял и публично. Однако британские власти остро восприняли пранк и обвинили Кремль в попытке дискредитировать Соединенное Королевство.

пранк Пранкеры Владимир Краснов «Вован» и Алексей Столяров «Лексус» (слева направо) Фото: ТАСС/Щербак Александр

Зачастую жертвы Вована и Лексуса дискредитируют себя безо всякой помощи. Постпред США при ООН Никки Хейли с вниманием восприняла информацию от подставного премьера Польши, заявившего, что Россия пытается вмешаться в ситуацию на вымышленном острове Биномо. Более того, она заявила, что Вашингтон отслеживает выборы в этой стране.

Конгрессмен от штата Калифорния Максин Уотерс всерьез восприняла угрозу Лимпопо и Габону от ставленников Москвы. Началось всё с того, что подставной украинский премьер Владимир Гройсман попросил ее усилить санкции против РФ. А потом пожаловался, что Москва атаковала серверы Лимпопо и поставила во главе страны «марионетку Айболита».

— Я не знаю, сколько там людей из наших разведывательных ведомств, но я узнаю, и мы выпустим заявление по поводу вмешательства в эти страны, — заявила Уотерс.

Незнание привычных россиянам персонажей сыграло злую шутку и с министром обороны Испании Марией Долорес де Коспедаль, которая поверила информации пранкеров, выданной от лица латвийского коллеги. Те передали, что бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, при котором прошел референдум о независимости территории, на самом деле агент российских спецслужб по кличке Чиполлино.

Благая цель

Вован и Лексус — не первопроходцы. В 1998-м, например, лондонская радиостанция разыграла британского премьера Тони Блэра. Комик, представившийся лидером консерваторов Уильямом Хейгом, предложил политику DVD со спортивными упражнениями от певицы Шер. Сотрудники безопасности распознали подвох и оборвали звонок. В 2005 году испанская радиостанция решила разыграть избранного президента Боливии Эво Моралеса.

— Я так думаю, единственный, кто вас до сих пор не поздравил, это Джордж Буш. Я тут сижу уже два года, а он так и не позвонил, — сказал тому подставной премьер Испании Хосе Луи Родригес Запатеро.

пранк Фото: Depositphotos

Канадские комики, более известные как «Мстители в масках», примерили образ французского президента Николя Саркози 10 лет назад. От его имени они поговорили с кандидатом в вице-президенты Соединенных Штатов Сарой Пэйлин, обсудили Карлу Бруни и советника Джонни Холлидея — в действительности известного музыканта, таковым не являвшегося. Американка, пранк с которой транслировался в прямом эфире, заявила как ни в чем не бывало, что знакома с певцом.

Автор цитаты — Было бы, наверное, чуть полегче, если бы пранкеры могли способствовать мирному урегулированию и выводить войска. Но, к сожалению, это вряд ли возможно, — считает политолог Александр Дудчак.

Комментируя очередной пранк Кузнецова и Столярова с участием лже-Порошенко, специалист отметил, что ребятам удается провернуть серьезную работу — дозвониться до высокопоставленных лиц.

— Такой способ получения информации хоть и выглядит забавно, тем не менее, может пролить свет на истинные мотивы и мнения политиков высокого ранга, — резюмировал он.