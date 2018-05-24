Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу британского МИДа

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон провел 18-минутный телефонный разговор с российскими пранкерами, выдававшими себя за премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом в четверг сообщила газета The Guardian.

По данным издания, разговор Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова(Лексус) с Джонсоном касался вопросов, связанных с Россией и инцидентом в Солсбери. В ходе беседы глава британского МИДа заявил, что «почти на 100% уверен» в причастности российских спецслужб к покушению на Сергея Скрипаля.

«Если у меня и есть послание Путину, то оно заключается в том, что мы не хотим холодной войны, мы просто хотим увидеть улучшения в поведении России», — сказал Джонсон в разговоре с пранкерами.

В МИД Великобритании подтвердили информацию о разговоре с Вованом и Лексусом, который состоялся неделю назад. В ведомстве подчеркнули, что, как только Джонсон понял, что это были пранкеры, он оборвал беседу, передает ТАСС.

Пранкеры не первый раз разыгрывают иностранных политиков. Ранее жертвами Кузнецова и Столярова становились гендиректор Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю, американский конгрессмен Максин Уотерс и сенатор Джон Маккейн.

Свои розыгрыши Вован и Лексус называют гражданской разведкой. Пранкеры заявили, что действуют в интересах страны и не занимаются пропагандой.

Британский шпион и бывший полковник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери 4 марта вместе со своей дочерью Юлией. Лондон в произошедшем обвинил Москву, при этом не предъявив никаких доказательств.