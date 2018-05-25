Лондон счел Кремль ответственным за розыгрыш Джонсона пранкерами

Британское правительство считает, что разговор министра иностранных дел Великобритании с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, является попыткой Москвы дискредитировать Великобританию в свете ситуации с «делом Скрипаля».

Два британских чиновника, пожелавших остаться анонимными, заявили, что подобной акцией Кремль планировал спасти лицо после отправления британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Bloomberg.

Заместитель главы британского МИДа в свою очередь заявил, что если это была попытка Москвы посмеяться над Лондоном, то она провалилась и только заставила россиян выглядеть еще более глупо.

Представитель премьер-министра страны Терезы Мэй сообщила, что британские власти начали проверку, чтобы узнать, как пранкерам удалось дозвониться. Также она добавила, что расследование поможет установить обстоятельства звонка и призвано гарантировать, что впредь такого не произойдет, сообщает Reuters.

24 мая стало известно, что Джонсон провел 18-минутный телефонный разговор с российскими пранкерами, выдававшими себя за премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Пранкеры не первый раз разыгрывают иностранных политиков. Ранее жертвами Кузнецова и Столярова становились гендиректор Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю, американский конгрессмен Максин Уотерс и сенатор Джон Маккейн.

Свои розыгрыши Вован и Лексус называют гражданской разведкой. Пранкеры заявили, что действуют в интересах страны и не занимаются пропагандой.

Британский шпион и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери 4 марта вместе со своей дочерью Юлией. Лондон в произошедшем обвинил Москву, при этом не предъявив никаких доказательств.