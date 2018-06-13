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Вован и Лексус разыграли генсека ОБСЕ от имени премьер-министра Армении

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что им удалось разыграть генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера. Глава организации думал, что ведет телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Запись беседы они выложили на своем канале в YouTube. Пранкер в ходе беседы заявил генсеку, что обсуждал с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом дело главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, которого Киев обвиняет в госизмене.

Пранкер сообщает Гремингеру, что глава украинского кабмина пытался заставить его принять Вышинского за террориста. Его собеседник отметил, что в курсе дела журналиста. Генсек пояснил, что оно сейчас «на повестке у представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира».

На уточняющий вопрос пранкера о том, стоит ли освободить Вышинского, Гремингер ответил, что «международное сообщество это хорошо воспримет», сообщает РЕН ТВ.

В конце мая Кузнецов и Столяров разыграли главу МИД Великобритании Бориса Джонсона от имени Пашиняна. Сообщалось, что 18-минутный разговор касался вопросов, связанных с Россией и инцидентом в Солсбери. В ходе беседы Джонсон заявил, что «почти на 100% уверен» в причастности российских спецслужб к покушению на британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля.

Кирилла Вышинского задержали у подъезда его дома в Киеве 15 мая. Его обвиняют в госизмене. 17 мая суд Херсона, куда доставили журналиста, постановил заключить его под стражу на два месяца. Сторона защиты 21 мая опротестовала это решение, однако суд отклонил апелляцию.

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