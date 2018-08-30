Народный артист СССР Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни

Народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни. Он боролся с онкологическим заболеванием с 2005 года.

Смерть артиста каналу РЕН ТВ подтвердил друживший с ним певец Лев Лещенко.

Всей душой любил Родину

Президент России Владимир Путин направил вдове певца Нинель Кобзон телеграмму со словами соболезнования.

«Иосиф Давыдович Кобзон был поистине народным артистом, выдающимся представителем отечественной культуры, человеком огромной внутренней силы, смелости и достоинства», — говорится в ней.

«Он всей душой любил Родину, всегда стремился приносить пользу стране, бескорыстно помогал тем, кто нуждался в поддержке», — написал президент.

Человек невероятной силы воли

Народная артистка России Эдита Пьеха назвала Кобзона человеком невероятной закалки и силы воли. По ее словам, он «то, что не мог выдержать другой вокалист на его месте». Она подчеркнула, что певец также был очень обаятельным и общительным человеком.

«Жаль, что его жизнь оборвалась, он мог бы выступать не один год. Царство ему небесное. Близким, родным, детям, внукам мои соболезнования», — добавила Пьеха.

Надо всегда волноваться

Одно из последних интервью Кобзон дал порталу Ura.Ru. Он признался, что до сих пор каждый раз волнуется перед выходом на сцену.

«Артист, который перестал волноваться, — не артист. Надо всегда волноваться», — сказал он.

Самый титулованный артист страны

Прощание с Кобзоном состоится 2 сентября. По словам главы столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, певца похоронят в семейной могиле на Востряковском кладбище, рядом с матерью.

Кобзон занесен в Книгу рекордов России как самый титулованный артист страны. В его репертуаре — свыше 3 тыс. песен. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России, в 2011-м он стал лауреатом премии правительства РФ.

Началом политической карьеры Кобзона можно считать 1990-е годы, когда артист стал народным депутатом СССР от общесоюзных общественных организаций. В 2003 году он в очередной раз был избран депутатом Государственной думы РФ, вошел во фракцию «Единая Россия». Кобзон также был избран председателем комитета по культуре Госдумы.

Родившийся на Донбассе Кобзон неоднократно выступал с концертами в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Украинские власти в связи с этим лишили его государственных наград. Певец заявил, что не переживает из-за этого.

«Мне награды давала другая Украина, поэтому я дорожу теми наградами. А то, что сейчас так называемая мракобесная, проамериканская, новая Украина пытается принимать какие-то меры, я даже не знаю, как на это реагировать», — сказал он.