Рыбак утонул при опрокидывании лодки в Иркутской области

На Усть-Илимском водохранилище в Иркутской области двое рыбаков опрокинулись на лодке. Один мужчина погиб, второму удалось добраться до берега.

По данным МЧС, отец и сын вышли в залив Заходейка на гребной лодке без спасательных жилетов. Из-за неправильного распределения людей и груза лодка опрокинулась, и рыбаки оказались в воде. 56-летний мужчина утонул, его сын смог добраться до берега вплавь, где ему оказали помощь. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Госинспекция по маломерным судам напоминает жителям Иркутской области, что при пользовании лодкой необходимо соблюдать меры безопасности, в том числе надевать спасательный жилет.

Как сообщал портал iz.ru, в Татарстане пожилой мужчина утонул в реке Прость во время рыбалки. Перевернутую лодку нашли в 3 км от берега на островке в камышах.