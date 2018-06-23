Мужчина утонул во время рыбалки в Татарстане

Пожилой мужчина отправился рыбачить и утонул в реке Прость в Чистополе, Республика Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Сообщение о пропаже на единый номер экстренных служб поступило вечером в пятницу, 22 июня. Родные 70-летнего пропавшего рассказали, что мужчина отправился рыбачить и не вернулся, сообщает ИА «Татар-информ».

Прибывшие на предполагаемое место рыбалки сотрудники ГИМС и ПСЧ, а также родственники, которые помогали в поисках, обнаружили перевернутую лодку в 3 км от берега на островке в камышах. Затем водолазы обнаружили тело рыбака в воде.

По факту произошедшего проводится проверка.