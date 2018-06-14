Спасатели отправились на поиски пропавших в Якутии рыбаков

Спасатели отправились в район устья реки Алдан (Якутия), где пропали без вести четверо рыбаков, выехавших на промысел 9 июня. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В пресс-службе управления каналу «Якутия 24» заявили, что подробности будут известны позже.

По словам знакомых, потерявшиеся мужчины передвигались на лодке, у которой могли возникнуть проблемы с мотором. Коллега пропавших рассказала, что они опытные рыбаки и часто ездили в тот район. По словам женщины, лодочный мотор барахлил и раньше. Автомобиль пропавших до сих пор стоит на берегу.

В начале июня в Хабаровском крае двое мужчин отправились на ночную рыбалку на лодке. Рулевой не справился с управлением, судно накренилось и наполнилось водой. В результате один из них утонул, второго спасли полицейские.