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Спасатели отправились на поиски пропавших в Якутии рыбаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Спасатели отправились в район устья реки Алдан (Якутия), где пропали без вести четверо рыбаков, выехавших на промысел 9 июня. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В пресс-службе управления каналу «Якутия 24» заявили, что подробности будут известны позже.

По словам знакомых, потерявшиеся мужчины передвигались на лодке, у которой могли возникнуть проблемы с мотором. Коллега пропавших рассказала, что они опытные рыбаки и часто ездили в тот район. По словам женщины, лодочный мотор барахлил и раньше. Автомобиль пропавших до сих пор стоит на берегу.

В начале июня в Хабаровском крае двое мужчин отправились на ночную рыбалку на лодке. Рулевой не справился с управлением, судно накренилось и наполнилось водой. В результате один из них утонул, второго спасли полицейские.

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