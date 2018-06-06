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Мужчина утонул во время ночной рыбалки в Хабаровском крае

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Житель Хабаровского края утонул вместе с лодкой во время рыбалки. Его друга успели спасти полицейские.

Двое жителей села Аннинские Минеральные Воды решили порыбачить около полуночи с маломерного судна. Рулевой не справился с управлением, и лодку сильно раскачало. Она наполнилась водой и начала тонуть. Один из мужчин ушел ко дну вместе с лодкой и погиб, второму удалось удержаться на поверхности воды, пишет ИА AmurMedia.

В момент происшествия поблизости находились сотрудники правоохранительных органов, которые проводили рейд по реке. Они вытащили 33-летнего мужчину из воды и доставили его на берег. Жизни и здоровью рыбака ничего не угрожает.

Как сообщал ранее портал iz.ru, в Карелии рыбак пропал после опрокидывания лодки на Юстозере. Его товарищу удалось ухватиться за борт, он спасся.

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