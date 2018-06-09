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На Камчатке рыбак спасался от медведя и утонул

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Фото: Global Look Press/Andrey Nechaev
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Рыбак утонул, спасаясь от медведя на Камчатке. Инцидент произошел на берегу реки Ковран. Житель одноименного села Сергей Жирков собирался домой и решил позвонить, для чего забрался на сопку, оставив на берегу улов и лодку.

Вернувшись, рядом с вещами он увидел медведя, который кинулся ему на встречу. Мужчина кидал в хищника камни, пытался забраться на холм, но в конечном счете бросился в реку. Попытки рыбака спастись от животного засняли на видео очевидцы, пишут «Вести».

Мужчина так и не выбрался на берег. Он попал в сильное течение и утонул. Тело рыбака обнаружили на следующий день.

В начале июня в норвежском Шпицбергене голодный белый медведь забрался на склад отеля, где съел почти весь шоколад. После этого он попытался скрыться с места преступления, но застрял в окне.

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