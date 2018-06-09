Камчатской медведице присвоили статус матери-героини

Обитательнице Южно-камчатского заказника, сохранившей весь выводок из четырёх медвежат, присвоен неофициальный статус матери-героини. Об этом сообщили в Кроноцком заповеднике, под управление которого находится заказник.

По словам специалистов, за 20 лет наблюдений на территории заказника такой случай зафиксирован всего в третий раз.

«К сожалению, сохранить всё потомство к моменту выхода во взрослую жизнь в условиях дикой природы сложно. Случаи, когда до трёхлетнего возраста дожили четыре медвежонка, были зарегистрированы в заказнике в 1998-м и 2007-м годах», – рассказал консультант научного отдела Кроноцкого заповедника Александр Никоноров.

По его словам, медвежата при рождении ослаблены и могут не пережить первую зиму или «стать жертвами самцов-каннибалов или зверей, охраняющих свою территорию во время рыбалки».

Специалисты отмечают, что матери-героине медведице Матрёне удалось сохранить выводок благодаря правильной тактике поведения.

«Матрёна сразу обосновалась возле кордона, понимая, что под присмотром государственных инспекторов медвежата будут в полной безопасности и двуногие "няньки" дадут ей возможность спокойно рыбачить, охраняя потомство от враждебно настроенных сородичей», – отметила сотрудник службы охраны заповедника Лиана Варавская.

Она добавила, что сейчас медвежата полностью подготовлены ко взрослой жизни — умеют добывать корм, избегать опасностей и правильно ведут себя в медвежьем сообществе.