Прямой эфир

Камчатской медведице присвоили статус матери-героини

0
Фото: Global Look Press/David Tipling/FLPA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обитательнице Южно-камчатского заказника, сохранившей весь выводок из четырёх медвежат, присвоен неофициальный статус матери-героини. Об этом сообщили в Кроноцком заповеднике, под управление которого находится заказник.

По словам специалистов, за 20 лет наблюдений на территории заказника такой случай зафиксирован всего в третий раз.

«К сожалению, сохранить всё потомство к моменту выхода во взрослую жизнь в условиях дикой природы сложно. Случаи, когда до трёхлетнего возраста дожили четыре медвежонка, были зарегистрированы в заказнике в 1998-м и 2007-м годах», – рассказал консультант научного отдела Кроноцкого заповедника Александр Никоноров.

По его словам, медвежата при рождении ослаблены и могут не пережить первую зиму или «стать жертвами самцов-каннибалов или зверей, охраняющих свою территорию во время рыбалки».

Специалисты отмечают, что матери-героине медведице Матрёне удалось сохранить выводок благодаря правильной тактике поведения.

«Матрёна сразу обосновалась возле кордона, понимая, что под присмотром государственных инспекторов медвежата будут в полной безопасности и двуногие "няньки" дадут ей возможность спокойно рыбачить, охраняя потомство от враждебно настроенных сородичей», – отметила сотрудник службы охраны заповедника Лиана Варавская.

Она добавила, что сейчас медвежата полностью подготовлены ко взрослой жизни — умеют добывать корм, избегать опасностей и правильно ведут себя в медвежьем сообществе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В зоопарке Красноярска гималайская медведица впервые показала малышей
Объевшийся шоколадом белый медведь застрял в окне отеля в Норвегии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017