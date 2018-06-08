Объевшийся шоколадом белый медведь застрял в окне отеля в Норвегии

В норвежском Шпицбергене голодный белый медведь забрался на склад отеля, где съел почти весь шоколад и разбил бутылки с вином. После этого он попытался скрыться с места преступления, но застрял в окне.

Как сообщает Daily Mail, животное обнаружила сотрудница отеля. По ее словам, попробовать выйти через окно медведь пытался из-за того, что дверь захлопнулась.

В итоге сотрудница отеля вызвала спасателей. Услышав шум вертолета, испуганный медведь самостоятельно вырвался из ловушки и убежал.

В марте в австралийском Мельбурне опоссум пытался пролезть на кухню, но оказался слишком толстым для этого и застрял в стене. Неудачливого воришку в своем доме обнаружили супруги Майк и Джо Стивенс в два часа ночи.