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Объевшийся шоколадом белый медведь застрял в окне отеля в Норвегии

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Фото: youtube.com
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В норвежском Шпицбергене голодный белый медведь забрался на склад отеля, где съел почти весь шоколад и разбил бутылки с вином. После этого он попытался скрыться с места преступления, но застрял в окне.

Как сообщает Daily Mail, животное обнаружила сотрудница отеля. По ее словам, попробовать выйти через окно медведь пытался из-за того, что дверь захлопнулась.

В итоге сотрудница отеля вызвала спасателей. Услышав шум вертолета, испуганный медведь самостоятельно вырвался из ловушки и убежал. 

В марте в австралийском Мельбурне опоссум пытался пролезть на кухню, но оказался слишком толстым для этого и застрял в стене. Неудачливого воришку в своем доме обнаружили супруги Майк и Джо Стивенс в два часа ночи. 

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