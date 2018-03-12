Толстый опоссум застрял в стене при попытке пробраться на кухню

В австралийском Мельбурне опоссум пытался пролезть на кухню, но оказался слишком толстым для этого и застрял в стене. Неудачливого воришку в своем доме обнаружили супруги Майк и Джо Стивенс в два часа ночи, о чем рассказали в соцсетях.

Сначала хозяева дома попытались протолкнуть несчастное животное, но опоссум оказался слишком толстым для этого. В итоге Майку Стивенсу пришлось разломать стену, чтобы освободить невольного заложника. В это время его супруга кормила опоссума виноградом, чтобы хоть как-то успокоить испуганное животное.

Вся спасательная операция заняла 30 минут, после чего опоссум стремительно убежал, сообщает Yahoo7.

Инцидент произошел в начале марта.

Ранее пользователи соцсетей начали активно распространять фотографии рыжего кота, который остался без обеда из-за наглого опоссума, съевшего его еду. Шокированный кот пытался позвать на помощь хозяина, но так и не дождался помощи.