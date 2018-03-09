Кот-продавец из Вьетнама покорил пользователей социальных сетей

Вьетнамский кот-продавец завоевывает поклонников во Всемирной сети. У пушистого питомца по кличке Чо есть своя страница в Instagram. За его жизнью следят более 40 тыс. человек. Трехлетний шотландский вислоухий кот вместе с хозяином торгует рыбой. На рынке он бывает в традиционной одежде и соломенной шляпе.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.