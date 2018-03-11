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Реакция кота на похищение его еды опоссумом рассмешила пользователей Сети

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Фото: vk.com
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Пользователи соцсетей начали активно распространять фотографии рыжего кота, который остался без обеда из-за наглого опоссума, съевшего его еду. 

Шокированный кот пытался позвать на помощь хозяина, но так и не дождался помощи. При этом кот не стал воевать с незваным гостем, а просто очень расстроился.

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Некоторые начали жалеть кота, который оказался «слишком хорошо воспитан», другие же восторгались поведением опоссума, который явно вышел из ситуации победителем.

«Кот ничего не смог сделать, потому что у него лапки», — написал один из пользователей «ВКонтакте». 

Коллаж из фотографий публикует телеканал РЕН ТВ.

В феврале житель Краснодарского края выложил в соцсети видео, на котором он моет и полирует свой автомобиль Mercedes-Benz рыжим котом. Полиция начала проверку по этому факту.

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