Реакция кота на похищение его еды опоссумом рассмешила пользователей Сети

Пользователи соцсетей начали активно распространять фотографии рыжего кота, который остался без обеда из-за наглого опоссума, съевшего его еду.

Шокированный кот пытался позвать на помощь хозяина, но так и не дождался помощи. При этом кот не стал воевать с незваным гостем, а просто очень расстроился.

Некоторые начали жалеть кота, который оказался «слишком хорошо воспитан», другие же восторгались поведением опоссума, который явно вышел из ситуации победителем.

«Кот ничего не смог сделать, потому что у него лапки», — написал один из пользователей «ВКонтакте».

Коллаж из фотографий публикует телеканал РЕН ТВ.

В феврале житель Краснодарского края выложил в соцсети видео, на котором он моет и полирует свой автомобиль Mercedes-Benz рыжим котом. Полиция начала проверку по этому факту.