Пенс назвал правление Мадуро «жестокой диктатурой»

Вице-президент США Майк Пенс назвал правление венесуэльского лидера Николаса Мадуро «жестокой диктатурой», которая ослабила экономику и стала причиной миграции из страны.

«Режим Николаса Мадуро, эта жестокая диктатура, ослабил экономику, и цена его преступлений не может быть подсчитана в цифрах, но одним из последствий стали более чем 2 млн человек, которые были вынуждены бежать из страны», — цитирует Пенса «РИА Новости».

Такое заявление вице-президент США сделал во время посещения центра размещения венесуэльских мигрантов в бразильском городе Манаус.

Пенс назвал венесуэльцев народом, «который заслуживает свободы», и от имени американских властей пообещал продолжать оказывать Венесуэле помощь в восстановлении демократии.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Мадуро восстановить демократию в Венесуэле. Окончательно отношения между сторонами обострились после досрочных президентских выборов в Венесуэле, по итогам которых действующий лидер был избран на новый срок.

После голосования Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы, а Мадуро поручил выслать диппредставителей США по подозрению в сговоре против правительства. В ответ на это Вашингтон выдворил двух венесуэльских дипломатов.