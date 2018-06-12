Инфляция в Венесуэле в мае превысила 24 500% в годовом исчислении

В мае в Венесуэле цены каждый день росли на 2,4%, а уровень инфляции превысил 24 500% в годовом исчислении, сообщил глава комитета по финансам Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман.

Национальная ассамблея (парламент) возлагает всю вину за ситуацию в стране на президента страны Николаса Мадуро.

«Эти данные показывают, что не было сделано ничего, чтобы остановить гиперинфляцию, и пока они (правительство Мадуро. — Ред.) ищут способы сохранить власть, они разрушают жизнь венесуэльцев», — цитирует ТАСС Гусмана.

В феврале сообщалось о том, что показатель инфляции в Венесуэле за год превысил 4000%. При этом темпы гиперинфляции могут ускориться в 2018 году, если власти страны не примут срочных мер. По мнению парламентариев страны, в текущем году этот показатель может вырасти до 14 000%. В этом случае народ будет полностью зависеть от властей, а у правительства не будет достаточно возможностей, чтобы прокормить 30 млн человек. Число беженцев из Венесуэлы составило около 12,5% жителей страны — 4 млн человек из 32 млн. Основной причиной бегства является экономический кризис в стране.

1 июня метро венесуэльской столицы Каракаса начало перевозить пассажиров бесплатно из-за отсутствия бумаги для изготовления проездных документов.