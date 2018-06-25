Прямой эфир

ЕС ввел санкции против 11 официальных лиц Венесуэлы

0
Фото: TASS/DPA/Wiktor Dabkowski
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский Союз (ЕС) ввел санкции в отношении 11 официальных лиц Боливианской Республики Венесуэлы, сообщает ТАСС. Ограничения связаны с президентскими выборами, которые прошли в Республике 20 мая. В ЕС утверждают, что голосование было нечестным и несвободным.

«25 июня 2018 года Совет решил ввести ограничительные меры в отношении 11 лиц, занимающих официальные посты», — отмечается в документе.

Санкции не будут распространяться на действующего президента Николаса Мадуро, который набрал на выборах больше 5,8 млн голосов — около 68%. Таким образом, ЕС намерен сначала оказать давление на его ближайшее окружение. Общее количество человек, которые попали под санкции ЕС в отношении Венесуэлы теперь достигло 18 человек.

МИД Венесуэлы заявил, что ни одна инстанция и ни одно государство Евросоюза не могут ставить под сомнение волеизъявление народа Боливианской Республики. 29 июня во внешнеполитическом ведомстве также обвинили страны ЕС в подчинении Соединенным Штатам при оценке результатов выборов в республике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мадуро обвинил США в намерении устроить военный переворот в Венесуэле
Мадуро поблагодарил Путина за признание выборов в Венесуэле

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017