ЕС ввел санкции против 11 официальных лиц Венесуэлы

Европейский Союз (ЕС) ввел санкции в отношении 11 официальных лиц Боливианской Республики Венесуэлы, сообщает ТАСС. Ограничения связаны с президентскими выборами, которые прошли в Республике 20 мая. В ЕС утверждают, что голосование было нечестным и несвободным.

«25 июня 2018 года Совет решил ввести ограничительные меры в отношении 11 лиц, занимающих официальные посты», — отмечается в документе.

Санкции не будут распространяться на действующего президента Николаса Мадуро, который набрал на выборах больше 5,8 млн голосов — около 68%. Таким образом, ЕС намерен сначала оказать давление на его ближайшее окружение. Общее количество человек, которые попали под санкции ЕС в отношении Венесуэлы теперь достигло 18 человек.

МИД Венесуэлы заявил, что ни одна инстанция и ни одно государство Евросоюза не могут ставить под сомнение волеизъявление народа Боливианской Республики. 29 июня во внешнеполитическом ведомстве также обвинили страны ЕС в подчинении Соединенным Штатам при оценке результатов выборов в республике.