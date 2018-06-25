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Вашингтон надеется на остановку Евросоюзом «Северного потока – 2»

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Фото: TASS/DPA/Jens Buettner
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Соединенные Штаты не считают проект «Северный поток – 2» состоявшимся. Об этом в понедельник, 25 июня, заявила в ходе обсуждения в Атлантическом совете заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

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«Я полагаю, что у Европы остались рычаги, чтобы приостановить или переформатировать его таким образом, чтобы он отвечал требованиям энергетической независимости», — отметила она в ходе выступления, видео которого опубликовано в YouTube.

Российский газопровод является проблемой для Европы и Украины, подчеркнула она, передает «Газета.ру». 

«Северный поток – 2» предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии, напоминает телеканал «Звезда».

Большинство стран Европы поддерживают проект. Против выступают страны Прибалтики, Польша и Украина, которая боится потерять выгоду от транзита газа.

Недоволен также Вашингтон, который хочет поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.

В июне в Киеве назвали «Северный поток – 2» угрозой европейской цивилизации, после чего власти Германии призвали третьи страны прекратить угрожать санкциями газопроводу.

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