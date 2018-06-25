Дания затянула с ответом

Власти Дании под давлением США намеренно затягивают выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2». Об этом «Известиям» заявили два источника в российских дипломатических кругах. Копенгаген внес специальные поправки в законодательство, которые позволяют отклонять заявки на строительство трубопроводов в датских территориальных водах из соображений внешней политики и безопасности страны, ЕС и НАТО. Дания остается последней из пяти стран, не выдавшей соответствующее разрешение. Однако компания-оператор «Северного потока – 2» всё же рассчитывает получить его в течение ближайших нескольких месяцев, сказал «Известиям» официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Из-за проекта «Северный поток – 2» Копенгаген опасается конфликта с Вашингтоном, который пытается вытеснить с европейского рынка российский газ. Так «Известиям» объяснили в российских дипломатических кругах затянувшийся ответ Дании на заявку компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством газопровода.

— Главные опасения Дании заключаются, видимо, в том, чтобы не разочаровать главного союзника — Вашингтон, который выкручивает руки партнерам, чтобы вытеснить российский газ с европейского рынка и наполнить его своим СПГ, — сказал собеседник «Известий». — Вместе с тем Копенгаген опасается испортить отношения и с Берлином, который выступает за строительство «Северного потока – 2» как коммерческого проекта. В таком сложном положении Дания и продолжает пребывать.

В министерстве климата, энергетики и природных ресурсов Дании на запрос «Известий» о статусе российской заявки ответили, что в данный момент запрос рассматривают и анализируют с точки зрения датского законодательства.

«Для принятия решения Дании необходимо оценить последствия для окружающей среды и безопасности, а также соответствие проекта государственным интересам страны в области внешней политики и обороны», — говорится в заявлении датского ведомства.

Заявку на строительство газопровода «Северный поток – 2», с помощью которого будут осуществляться поставки российского газа через Балтийское море, компания Nord Stream 2 AG направила датской стороне в апреле 2017 года. Аналогичный запрос от оператора получили Германия, Финляндия и Швеция. Срок рассмотрения заявки, согласно нормативным документам, не должен превышать четыре месяца. Однако на июнь 2018 года Дания остается единственной страной, которая до сих пор не выдала разрешение на строительство.

— Мы всё еще ожидаем получить разрешение от Дании в течение следующих месяцев. Разрешения выданы в четырех из пяти стран, что составляет 80% от маршрута трубопровода. Датская заявка подана более года назад, и, по сообщениям СМИ, она была отправлена в министерство иностранных дел Дании около шести месяцев назад, — рассказал «Известиям» официальный представитель компании Nord Stream – 2 Йенс Мюллер.

Он также отметил, что маршрут через Данию является оптимальным по всем параметрам.

Газопровод «Северный поток – 2» затрагивает исключительную экономическую зону (ИЭЗ) королевства и его территориальные воды. Конвенция ООН по морскому праву 1982 года провозглашает суверенное право государства на пользование ресурсами в ИЭЗ, прилегающей к территориальному морю, и вместе с тем не позволяет препятствовать прокладке трубопроводов на датском континентальном шельфе.

По состоянию на июнь 2018 года у Дании нет оснований для отказа в строительстве «Северного потока – 2». Во-первых, Nord Stream 2 AG предоставил властям все необходимые оценки влияния проекта на окружающую среду. Во-вторых, газопровод планируют провести по тому же маршруту, что и первую очередь «Северного потока» (трубопровод, запущенный в 2011 году для поставок газа из России в Германию. — «Известия»), на которую Дания ранее выдала разрешение.

Проблема заключается в том, что в Дании специально создали правовую базу, которая могла бы препятствовать строительству проекта. В прошлом ноябре парламент страны принял поправки к закону о континентальном шельфе от 2005 года. В результате в документе появился пункт, согласно которому власти могут отклонять заявки на строительство трубопроводов в датском территориальном море исходя из соображений внешней политики и политики безопасности страны, Евросоюза и НАТО. Согласно внесенным поправкам, это может коснуться не только грядущих запросов, но и тех, что были поданы до вступления закона в силу.

Однако, по словам другого собеседника «Известий» в дипломатических кругах, даже если российская заявка будет отклонена, строительство «Северного потока – 2» остановить не удастся. В этом случае маршрут газопровода проложат севернее датского острова Борнхольм, не затрагивая таким образом территориальные воды Дании.