Прямой эфир

Песков отреагировал на план Киева по борьбе с «Северным потоком – 2»

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Северный поток – 2» является крупным международным проектом, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность Европы, и противодействие ему означает нарушение принципов свободной конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Коридор в Европу
В Азербайджане запустили масштабный газовый проект

Так он прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев создает ЕС группу по противодействию «Северному потоку – 2».

«Мы знаем, что некоторые страны выражают свое несогласие. Этот проект исключительно коммерческий, он не имеет политической подоплеки. Противодействовать этому проекту было бы нарушением принципов и норм свободной конкуренции», — сказал Песков.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Его запуск ожидается до конца 2019 года.

Разрешение на прокладку трубы уже выдали Швеция, Германия, Финляндия и Россия. Также предстоит получить согласие от Дании.

Большинство европейских стран поддерживают реализацию газопровода. Против выступают Польша, Прибалтика и Киев, который, по оценкам экспертов, боится потерять выгоду от транзита российского газа через свою территорию. 

Сам Порошенко не раз критиковал строительство «Северного потока – 2». В начале июня он выразил уверенность, что проект удастся остановить общими усилиями

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Нафтогаз» оспорил приостановку взыскания с «Газпрома» $2,56 млрд
Украина надеется получать газ через TANAP

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017