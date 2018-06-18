Песков отреагировал на план Киева по борьбе с «Северным потоком – 2»

«Северный поток – 2» является крупным международным проектом, который призван внести существенный вклад в энергобезопасность Европы, и противодействие ему означает нарушение принципов свободной конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Киев создает ЕС группу по противодействию «Северному потоку – 2».

«Мы знаем, что некоторые страны выражают свое несогласие. Этот проект исключительно коммерческий, он не имеет политической подоплеки. Противодействовать этому проекту было бы нарушением принципов и норм свободной конкуренции», — сказал Песков.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Его запуск ожидается до конца 2019 года.

Разрешение на прокладку трубы уже выдали Швеция, Германия, Финляндия и Россия. Также предстоит получить согласие от Дании.

Большинство европейских стран поддерживают реализацию газопровода. Против выступают Польша, Прибалтика и Киев, который, по оценкам экспертов, боится потерять выгоду от транзита российского газа через свою территорию.

Сам Порошенко не раз критиковал строительство «Северного потока – 2». В начале июня он выразил уверенность, что проект удастся остановить общими усилиями.