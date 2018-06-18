Прямой эфир
Сюжет:

«Нафтогаз» оспорил приостановку взыскания с «Газпрома» $2,56 млрд

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Нафтогаз» подал представление в апелляционный суд Швеции, который приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Газпромом» по делу о поставках газа через территорию Украины. Об этом заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Всё накрылось газом 
Зачем Ротшильды заходят в газотранспортную систему Украины

«Сегодня мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража», — написал он на своей страничке в Facebook.

Представитель «Нафтогаза» добавил, что рассмотрение жалоб будет публичным.

В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес два решения по спору между компаниями.

В соответствии с первым «Нафтогаз» должен выплатить «Газпрому» $2,019 млрд.

Вторым решением суд назначил российской стороне выплатить украинской $4,637 млрд за недопоставку газа на транзит. То есть российский «Газпром» остался должен «Нафтогазу» $2,56 млрд.

В конце мая – начале июня «Нафтогаз» объявил, что предпринимает в Швейцарии и Нидерландах действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского суда. 5 июня стало известно, что было удовлетворено ходатайство «Нафтогаза» об аресте активов «Газпрома» в Голландии.

13 июня Шведский апелляционный суд округа Свеа приостановил исполнение решения арбитража по спору «Газпрома» и «Нафтогаза». Это лишило украинскую компанию оснований для попыток ареста активов «Газпрома» за рубежом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На «Нафтогаз» подали в суд за отключение газа в Киеве
«Нафтогаз» шантажирует власти Украины отключением газа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017