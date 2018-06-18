«Нафтогаз» оспорил приостановку взыскания с «Газпрома» $2,56 млрд

«Нафтогаз» подал представление в апелляционный суд Швеции, который приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Газпромом» по делу о поставках газа через территорию Украины. Об этом заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Сегодня мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража», — написал он на своей страничке в Facebook.

Представитель «Нафтогаза» добавил, что рассмотрение жалоб будет публичным.

В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес два решения по спору между компаниями.

В соответствии с первым «Нафтогаз» должен выплатить «Газпрому» $2,019 млрд.

Вторым решением суд назначил российской стороне выплатить украинской $4,637 млрд за недопоставку газа на транзит. То есть российский «Газпром» остался должен «Нафтогазу» $2,56 млрд.

В конце мая – начале июня «Нафтогаз» объявил, что предпринимает в Швейцарии и Нидерландах действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского суда. 5 июня стало известно, что было удовлетворено ходатайство «Нафтогаза» об аресте активов «Газпрома» в Голландии.

13 июня Шведский апелляционный суд округа Свеа приостановил исполнение решения арбитража по спору «Газпрома» и «Нафтогаза». Это лишило украинскую компанию оснований для попыток ареста активов «Газпрома» за рубежом.