Nord Stream 2 AG инвестировала €4,5 млрд в «Северный поток—2»

Компания-оператор проекта газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG вложила в его строительство более €4 млрд, отмечается в презентации финансового директора компании Пола Коркорана.

«Мы проинвестировали около €4,5 млрд», — приводит «РИА Новости» слова Коркорана в ходе выступления на Российском нефтегазовом конгрессе.

Капитальные затраты по проекту «Северный поток – 2» составляют €8 млрд, а общая стоимость строительства газопровода с учетом финансовых затрат составляет €9,5 млрд, говорится в презентации.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода в Германию из России по дну Балтийского моря протяженностью свыше 1,2 тыс. км. Общая мощность поставок составит 55 млрд куб. м топлива в год, а запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко 8 июня выразил уверенность, что газопровод «Северный поток — 2» не будет построен. В свою очередь, власти ФРГ призвали третьи страны прекратить угрожать санкциями газопроводу «Северный поток – 2».