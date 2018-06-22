Периодическое голодание позволяет снизить вес и артериальное давление

Специалисты из Иллинойского университета в США провели исследований, согласно которому периодическое голодание благотворно влияет на артериальное давление и лишний вес.

Всего в эксперименте приняли участие 46 добровольцев. Им было разрешено не ограничивать себя в питании в течение 8 часов в сутки, но после в течение 16 часов они должны были пить только воду, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В результате ученые установили, что такой подход к питанию позволяет человеку снизить артериальное давление. Кроме того, участникам эксперимента удалось похудеть на 2,6% от массы тела. Однако на жировую массу подобное голодание влияния не оказало.