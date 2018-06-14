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Специалисты рассказали о пользе регулярных нарушений диеты

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Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha
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Регулярные нарушения диеты помогут усилить сжигание жира. Об этом со ссылкой на диетолога Сюзи Баррел сообщает британское издание The Sun.

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Речь идет о запланированных «срывах» один-два раза в неделю. После ограничения в калориях более плотная еда помогает организму поверить, что он не находится в режиме голодания и, соответственно, ему не нужно запасать жир. Важен также и психологический эффект — запланированные послабления в диете помогают выдерживать ее.

Диетолог уточнила, что важно не перестараться. По ее словам, речь идет об одном-двух приемах пищи в неделю, а не постоянных отступлениях от режима.

В мае издание The Independent рассказало, что президент США Дональд Трамп, посаженный врачами на диету из-за риска ожирения, нашел компромисс между рекомендациями снизить количество углеводов в рационе и фастфудом: он заказал в McDonald's гамбургер с половиной булочки. Комментировавшие новость медики отметили, что это не соответствует канонам здорового питания, и рекомендовали Трампу совсем отказаться от хлеба и красного мяса.

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