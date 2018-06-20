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Психоневрологический диспансер построят в Крыму за 739 млн рублей

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В Крыму объявлен тендер на строительство нового здания психоневрологического диспансера. Стартовая стоимость проекта составляет 739 млн рублей.

Здание в селе Некрасово Красногвардейского района должно быть рассчитано на 250 мест. Предполагается, что подрядчик также обеспечит территорию объектами инфраструктуры. Тендер объявлен, сейчас ведется прием заявок от потенциальных исполнителей. Итоги конкурса будут подведены 16 июля, сообщает ИА «Крыминформ».

Согласно конкурсной документации, здание должно быть построено и сдано до декабря 2020 года.

Как сообщал портал iz.ru, власти Крыма объявили о планируемом строительстве набережной в городе Саки. Стоимость проекта превышает 1,1 млрд рублей. Помимо портовых сооружений и пристани для яхт, подрядчик должен привести в порядок уже существующие сооружения.

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