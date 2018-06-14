Более 1 млрд рублей потратят на строительство сакской набережной в Крыму

Власти Крыма объявили о планируемом строительстве небережной в городе Саки. Согласно сайту госзакупок, цена контракта может превысить 1,1 млрд рублей.

Подрядчик должен построить портовые и речные сооружения, пристани для яхт, оборудовать пирсы и доки, а также отремонтировать уже существующие сооружения. Все работы должны быть выполнены в срок до 20 декабря 2019 года, пишет ИА «Крыминформ». К обустройству набережной победивший подрядчик сможет приступить после подписания акта приема-передачи строительной площадки.

Проект строительства пешеходной набережной был одобрен Главгосэкспертизой России, он будет реализован в рамках федеральной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года».