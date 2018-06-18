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СК возбудил дело о преступлениях украинских силовиков в Донбассе

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Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны украинскими силовиками против мирного населения Донбасса. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Представители ведомства указали, что действия Киева нарушают Конвенцию о защите гражданского населения во время войны и Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины, при этом украинские военнослужащие выполняли заведомо преступные приказы своего руководства.

В частности, в СК отметили, что в период с 7 и 13 июня украинские силовики произвели артобстрел по объектам гражданской структуры в селе Саханка Новоазовского района и селе Васильевка Ясиноватского района Донецкой области, по поселку Зайцево города Горловки, Куйбышевскому району Донецка и пригороду. В результате пострадали 10 мирных жителей, а также в Докучаевке было повреждено здание «Горводоканала».

«По указанным преступным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Сейчас следователи устанавливают лиц, причастных к совершению этих преступлений.

Накануне, 17 июня в военных силах самопровозглашенной Донецкой Народной Республики сообщили, что Вооруженные силы Украины организовали так называемую коммерческую охоту на людей в регионе.

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