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В ДНР обвинили украинских военных в организации сафари на людей в Донбассе

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Служащие вооруженных сил Украины (ВСУ) организовали так называемую коммерческую охоту на людей в Донбассе. С соответствующим заявлением во время брифинга в воскресенье, 17 июня, выступил начальник пресс-службы вооруженных сил (ВС) самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) капитан Даниил Безсонов.

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«Важно отметить, что «коммерческая охота на людей», или в простонародье «сафари», есть прицельная стрельба из снайперского и других видов вооружений по мирным жителям. Установлено, что использовалось оружие, которое в стволе имеет шесть нарезов, возможно карабин немецкого производства «Болторез». При этом указанный образец оружия на вооружении украинских боевиков не стоит», — цитирует Безсонова сайт ВС ДНР.

По его словам, у самопровозглашенной республики есть доказательства того, что организацией охоты занимаются члены подразделения 30-й бригады ВСУ в районе Марьинки и 93-й бригады в районе Докучаевска. При этом прибыль от сафари получают как организаторы и командиры бригад, так и представители штаба Операции объединенных сил (ООС).

«Нам стало известно, что в начале июня 2018 года в район Марьинки (подконтрольной ВСУ) прибыли четыре богатых гражданина из стран Западной Европы, которые заплатили командованию ВСУ денежные средства за допуск их на позиции и убийства людей на территории Донецкой Народной Республики», — отметил Безсонов.

Он также добавил, что подобное стало возможным после того, как формат «антитеррористической операции» (АТО) был изменен на ООС. Это было сделано в апреле 2018 года. Как сообщали украинские власти, данная мера должна была привести к усилению роли военных в урегулировании конфликта.

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