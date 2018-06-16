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В ДНР сообщили об испытании ВСУ американской системы разведки при обстрелах

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Фото: РИА Новости
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Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) испытали американский комплекс разведывательно-сигнализационной аппаратуры «Рембасс-2» во время обстрела поселка Зайцево возле Горловки. Об этом сообщил глава пресс-службы ВС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

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По его словам, инцидент произошел 15 июня.

«Важно отметить, что во время данного обстрела украинскими боевиками проводились испытания переданного представителями США комплекса <…> «Рембасс-2», который позволяет распознать фигуру человека на расстоянии до 75 м, вооружение и военную технику — до 350 м», –– цитирует его «Донецкое агентство новостей».

В пятницу и.о. главы Горловки Иван Приходько сообщил об обстреле поселка Зайцево, в результате которого пострадала местная жительница.

В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили о стягивании ВСУ техники к линии соприкосновения.

Система «Рембасс-2», принятая на вооружение США в 1990-х годах, предназначена для быстрого и надежного обнаружения скрытно передвигающегося объекта.

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