В ДНР сообщили об испытании ВСУ американской системы разведки при обстрелах

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) испытали американский комплекс разведывательно-сигнализационной аппаратуры «Рембасс-2» во время обстрела поселка Зайцево возле Горловки. Об этом сообщил глава пресс-службы ВС самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

По его словам, инцидент произошел 15 июня.

«Важно отметить, что во время данного обстрела украинскими боевиками проводились испытания переданного представителями США комплекса <…> «Рембасс-2», который позволяет распознать фигуру человека на расстоянии до 75 м, вооружение и военную технику — до 350 м», –– цитирует его «Донецкое агентство новостей».

В пятницу и.о. главы Горловки Иван Приходько сообщил об обстреле поселка Зайцево, в результате которого пострадала местная жительница.

В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили о стягивании ВСУ техники к линии соприкосновения.

Система «Рембасс-2», принятая на вооружение США в 1990-х годах, предназначена для быстрого и надежного обнаружения скрытно передвигающегося объекта.