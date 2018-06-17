В ДНР заявили о вероятном уничтожении американской системы разведки «Рембасс-2»

Примененный подразделениями вооруженных сил Украины (ВСУ) американский комплекс разведывательно-сигнализационной аппаратуры «Рембасс-2» уничтожен силами ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава пресс-службы ВС республики Даниил Безсонов.

По его словам, ВСУ применили несколько комплексов «Рембасс-2» во время обстрела поселка Зайцево вблизи Горловки, при этом один из них предположительно уничтожен.

«Во время обстрела украинскими боевиками проводились испытания переданного представителями США комплекса <…> который позволяет распознать фигуру человека на расстоянии до 75 м <…> что говорит о преднамеренном покушении на мирного жителя», –– цитирует Безсонова РЕН ТВ.

«По предварительным данным, один такой комплекс был уничтожен», –– добавил он.

В пятницу и.о. главы Горловки Иван Приходько сообщил об обстреле поселка Зайцево, в результате которого пострадала местная жительница.