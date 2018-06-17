Прямой эфир

В ДНР заявили о вероятном уничтожении американской системы разведки «Рембасс-2»

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Примененный подразделениями вооруженных сил Украины (ВСУ) американский комплекс разведывательно-сигнализационной аппаратуры «Рембасс-2» уничтожен силами ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил глава пресс-службы ВС республики Даниил Безсонов.

По его словам, ВСУ применили несколько комплексов «Рембасс-2» во время обстрела поселка Зайцево вблизи Горловки, при этом один из них предположительно уничтожен.

«Во время обстрела украинскими боевиками проводились испытания переданного представителями США комплекса <…> который позволяет распознать фигуру человека на расстоянии до 75 м <…> что говорит о преднамеренном покушении на мирного жителя», –– цитирует Безсонова РЕН ТВ.

«По предварительным данным, один такой комплекс был уничтожен», –– добавил он.

В пятницу и.о. главы Горловки Иван Приходько сообщил об обстреле поселка Зайцево, в результате которого пострадала местная жительница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госдеп обвинил Россию в «предупредительной стрельбе» в Донбассе
В ЛНР сообщили об артиллерийском обстреле республики украинскими военными

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017