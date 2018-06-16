В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ возле Горловки

Огневые точки украинских силовиков, обстреливавших населенный пункт Зайцево на окраине Горловки, уничтожены. Об этом сообщили в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«Для защиты мирных жителей мы вынуждены были подавить огневые точки боевиков с применением не запрещенных «Минском» (Минские договоренности. — Ред.) вооружений. В результате враг получил справедливое возмездие и понес ощутимые потери», — цитирует «РИА Новости» и.о. главы Горловки Ивана Приходько.

Ранее он рассказал, что в результате обстрела украинскими военными осколочные ранения получила жительница Зайцево.

15 июня в Луганской народной республике (ЛНР) также сообщили, что силовики ВСУ открыли огонь по территории республики из артиллерийских орудий калибра 122 мм. Пострадала одна женщина.

Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР в апреле 2014 года после того, как Донбасс отказался признавать итоги госпереворота на Украине. По данным ООН, погибли не менее 10 тыс. мирных жителей.

В среду сообщалось, что ВСУ стягивают к линии соприкосновения в Донбассе военную технику.