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Песков объяснил слова Путина о последствиях для Киева в случае наступления в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин прямо ответил на вопрос, что ждет Украину, если она использует чемпионат мира по футболу, который начнется 14 июня, для наступления в Донбассе. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Путин чрезвычайно понятно всегда излагает свои мысли и говорит то, что имеет в виду. Вопрос состоял в том, что будет, если Украина использует ЧМ и нанесет удар по Донбассу, развяжет войну братоубийственную», — заявил Песков.

Путин в ходе «прямой линии», состоявшейся 7 июня, предостерег Украину от наступления в Донбассе. Он подчеркнул, что такая попытка будет иметь тяжелые последствия для Киева.

Таким образом, глава государства в ходе «прямой линии» ответил на вопрос писателя Захара Прилепина о возможном начале активных боевых действий на юго-востоке Украины в преддверии чемпионата мира по футболу.

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