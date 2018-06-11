Путин рассказал о причинах своей отставки в 1991 году

Президент РФ Владимир Путин рассказал, по каким причинам написал рапорт об отставке во время событий путча 1991 года, когда занимал должность главы комитета по внешним связям мэрии Ленинграда. Об этом он рассказал в интервью для документального фильма «Дело Собчака».

«С одной стороны, я работал с Анатолием Александровичем Собчаком, он был на стороне действующей власти, Ельцина и так далее. А с другой стороны — попытка этого переворота, и силовые структуры, они были на стороне тех, кто это осуществлял», — приводит слова Путина «РИА Новости».

Президент пояснил, что не мог «метаться туда-сюда» и сделал для себя выбор, на что Собчак сказал «хорошо, так и делайте».

Рапорт об отставке был подписан через несколько дней председателем КГБ Владимиром Крючковым.

Фильм «Дело Собчака» режиссера Веры Кричевской рассказывает о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга. В ленту также вошли записи бесед с российскими политиками Анатолием Чубайсом, Алексеем Кудриным, Борисом Немцовым, нынешним главой Росгвардии Виктором Золотовым, а также главой администрации президента Ельцина Валентином Юмашевым.

Путин работал с Анатолием Собчаком с начала 1990-х годов. Он был его заместителем, а затем и главой предвыборного штаба во время выборов губернатора Петербурга.

Ранее глава государства неоднократно делился историями о работе в команде первого мэра Петербурга. В документальном фильме политического обозревателя ВГТРК Андрея Кондрашова он рассказал о том, что подумывал устроиться таксистом после того, как в 1996 году Собчак потерпел поражение на губернаторских выборах.