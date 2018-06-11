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Путин объяснил цель проведения масштабных патриотических мероприятий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям военно-патриотического лагеря «Ратники Отечества. Бородино – 2018».

«Такие масштабные патриотические инициативы, какой, безусловно, является ваш проект, очень нужны сегодня. Они содействуют личностному становлению ребят, воспитанию юношей и девушек на основе высоких ценностей гражданственности, любви к Родине, уважения к ее героям», — говорится в телеграмме, которую цитируют на сайте Кремля.

В этом сезоне участниками лагеря станут более 1 тыс. юных патриотов из Москвы и других регионов России: дети ветеранов и действующих сотрудников Росгвардии, кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов и поисковых отрядов. Они смогут поучаствовать в исторических реконструкциях сражений 1812 и 1941 годов, посетить музеи и выставки.

6 июня выставка патриотической одежды молодых российских дизайнеров открылась в Госдуме. Целью проведения мероприятия стало укрепление патриотических настроений молодежи.

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